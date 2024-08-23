Mourinho Serie A’da unutamadığı ismi Fenerbahçe’ye istiyor

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun transfer belirsizliği sürerken bir yandan sağ bek bölgesine transfer arayışları hız kazandı. Jose Mourinho Serie A’dan da tanıdığı Brezilyalı yıldız için talimat verdi. Kariyerinde Real Madrid, Manchester City ve Juventus formaları giyen tecrübeli ismin kadroda düşünülmemesi sebebiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

1 / 13 Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



2 / 13 Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu belirsizliği devam ederken bek arayışları da devam ediyor.



3 / 13 Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Serie A’dan tanıdığı yıldız ismi takımda görmek istediğini yönetime iletti.



4 / 13 İtalyan basınından Juventus'a yakınlığıyla bilinen "juvelive.it" adlı site; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus'tan Danilo'yu istediğini iddia etti.



5 / 13 Fotomaç'ın derlediği haberde; "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden Danilo'ya yoğun ilgi var" ifadesi kullanıldı.



6 / 13 Kariyerinde; Juventus'un dışında Porto, Real Madrid ve Manchester City gibi devlerin formasını da giyen Danilo, İtalyan ekibi tarafından kadroda düşünülmüyor.



7 / 13 Danilo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Danilo Luiz da Silva, 5 Temmuz 1991'de Brezilya'nın Bicas şehrinde doğmuştur.





8 / 13 Futbol hayatına Brezilya'da başlayan Danilo, daha sonra Portekiz'in Porto takımına transfer olmuştur.

9 / 13 Burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2015 yılında Real Madrid'e transfer olmuştur.

10 / 13 İspanyol deviyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Danilo, daha sonra Manchester City'ye transfer olmuştur.



11 / 13 İngiltere'de iki Premier Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 2019 yılında Juventus'a transfer olarak İtalya'ya gelmiştir.

12 / 13 Geçen sezon Juventus formasıyla 34 maçta görev alan Danilo 1 gol 3 asist kaydetti.