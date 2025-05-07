Mourinho'da sözleşme gerçeği! Gizli madde ortaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8 olmuştu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki koltuğu sallanırken sözleşmesindeki çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un yedinci teknik direktörü Jose Mourinho'nun ilk senesinde yine şampiyonluğa hasret kaldı.
Taraftarlar ve camianın büyük bölümü Jose Mourinho ile vedalaşma kararı alınması gerektiğini savunurken Başkan Ali Koç, deneyimli teknik adamla yola devam edeceklerini bildirmişti.
Öte yandan Hürriyet Gazetesi, Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki bir maddeyle ilgili dikkat çeken iddia ortaya attı.
Buna göre Jose Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ederken başka bir takımla anlaşsa dahi sarı-lacivertliler, Portekizlinin hak edişlerini ödeyecek.
Mourinho'nun ekibiyle birlikte yıllık maliyetinin yaklaşık 15 milyon Euro olduğu vurgulanırken, söz konusu maddenin kulübün elini kolunu bağladığı aktarıldı.
Mourinho ile tazminat ödemeden vedalaşmanın tek yolunun, deneyimli teknik adamın bizzat istifa edip ayrılması olduğu haber detayında yer aldı.
Jose Mourinho'nun adı başta Suudi Arabistan ekipleri olmak üzere birçok takımla anılıyor.