Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya övgü: Görsem ayaklarından öperim

Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 yendiği tarihi geceyi değerlendiren Kahveci, sarı-kırmızılıların performansına övgü yağdırdı. Kahveci'nin özellikle Barış Alper Yılmaz'la ilgili sözleri dikkati çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray’ın Juventus karşısında aldığı 5-2’lik farklı galibiyet futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Mücadeleyi Kontraspor yayınında yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin performansını överek Türk futbolu adına gurur verici bir sonuç alındığını söyledi.
Eski milli futbolcu, “Türkiye olarak gurur duymalıyız. Herkes dünyada Galatasaray’ı konuşacak. Juventus’a 5 gol attı 5! Kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonrası için de konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı” ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada özellikle Barış Alper Yılmaz’ın performansına ayrı parantez açan Kahveci, “Barış’ı şimdi görsem ayaklarından öperim. Bir pozisyonda kötü orta yaptı, taraftar alkışladı. Ondan sonra sahada aktı resmen. İki rakibe kırmızı kart aldıracak seviyede oyunu domine etti, Juventus’u felç etti” dedi.
Son olarak Yunus Akgün'ün performans düşüşüne değinen Kahveci, "Yunus'un performans dalgalanmasında daha önce taraftardan gördüğü tepkiler olabilir mi? Topu alır almaz hep Osimhen'i arıyor. Yunus'un fiziksel değil, kafasında özgüven gitmiş. Canı sağ olsun. Ben Yunus'un toparlanmasını ve daha iyi oynamasını bekliyorum" diye konuştu.