Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcuya övgü: Görsem ayaklarından öperim

Eski milli futbolcu, “Türkiye olarak gurur duymalıyız. Herkes dünyada Galatasaray’ı konuşacak. Juventus’a 5 gol attı 5! Kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonrası için de konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı” ifadelerini kullandı.