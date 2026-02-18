Noa Lang'ın maç öncesi aldığı mesaj sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Juventus filelerini iki kez havalandırarak sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini kaydetti. 26 yaşındaki yıldızın maç öncesi aldığı mesaj ise taraftarları şaşkına çevirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 olay-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.
Sarı-kırmızılıların devre arasında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, mücadelede attığı gollerle gecenin yıldızlarından biri oldu.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı, 75. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Böylece Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinçlerini yaşamış oldu.
Hollandalı oyuncu, ikinci golünün ardından tribünlere kulüp efsanesi Metin Oktay’ın selamını verdi.
Maç sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Lang, karşılaşmadan saatler önce arkadaşının kendisine gönderdiği mesajı yayımladı. Mesajda "Başarılar kanka. Bugün 2 gol atacaksın" ifadeleri yer aldı.
Lang’ın arkadaşına teşekkür ettiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. Mesajdaki tahminin gerçekleşmesi taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.