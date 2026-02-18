Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Noa Lang'ın maç öncesi aldığı mesaj sosyal medyayı salladı

Noa Lang'ın maç öncesi aldığı mesaj sosyal medyayı salladı

16:0418/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Juventus filelerini iki kez havalandırarak sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini kaydetti. 26 yaşındaki yıldızın maç öncesi aldığı mesaj ise taraftarları şaşkına çevirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 olay-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, mücadelede attığı gollerle gecenin yıldızlarından biri oldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı, 75. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Böylece Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinçlerini yaşamış oldu.

Hollandalı oyuncu, ikinci golünün ardından tribünlere kulüp efsanesi Metin Oktay’ın selamını verdi.

Maç sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Lang, karşılaşmadan saatler önce arkadaşının kendisine gönderdiği mesajı yayımladı. Mesajda "Başarılar kanka. Bugün 2 gol atacaksın" ifadeleri yer aldı.

Lang’ın arkadaşına teşekkür ettiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. Mesajdaki tahminin gerçekleşmesi taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Noa Lang
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi hesaplama 2026