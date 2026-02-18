Noa Lang'ın maç öncesi aldığı mesaj sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Juventus filelerini iki kez havalandırarak sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini kaydetti. 26 yaşındaki yıldızın maç öncesi aldığı mesaj ise taraftarları şaşkına çevirdi.

1 /6 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 olay-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

2 /6 Sarı-kırmızılıların devre arasında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, mücadelede attığı gollerle gecenin yıldızlarından biri oldu.

3 /6 Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı, 75. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Böylece Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinçlerini yaşamış oldu.

4 /6 Hollandalı oyuncu, ikinci golünün ardından tribünlere kulüp efsanesi Metin Oktay’ın selamını verdi.

5 /6 Maç sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Lang, karşılaşmadan saatler önce arkadaşının kendisine gönderdiği mesajı yayımladı. Mesajda "Başarılar kanka. Bugün 2 gol atacaksın" ifadeleri yer aldı.