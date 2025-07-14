Okan Buruk iki ismin biletini kesti

Galatasaray'ın Ümraniyespor'la oynadığı hazırlık maçının ardından teknik direktör Okan Buruk, performansından memnun olmadığı iki oyuncunun üstünü tamamen çizdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti. Teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmada yedek ve kiralıktan dönenlere şans vermişti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımda iki isim, bu karşılaşmada gösterdikleri performansla Okan Buruk'un gözünde sınıfta kaldı ve ayrılıkları kesinleşti.
Galatasaray'ın zaten satış listesine koyduğu Carlos Cuesta ve Victor Nelsson, bu karşılaşmada da beğenilmedi. İki oyuncu da 45 dakika süre alırken performansları yine beklenenin çok altındaydı.
Karşılaşma sonrası Galatasaray'da 2 futbolcu için ayrılık kararının tamamen netleştiği ve Nelsson ile Cuesta'nın elden çıkarılması için yollar arandığı aktarıldı.
Galatasaray'ın öncelikli planı Nelsson ve Cuesta'yı bonservisiyle satmak ancak kiralık olarak da yollar ayrılabilir.