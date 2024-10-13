Okan Buruk'tan Fatih Terim ve Jose Mourinho itirafı: 'Sözleri bana karşı olabilir'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Buruk, Fatih Terim ve Jose Mourinho hakkında konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim ve Jose Mourinho hakkında da sorulan sorulara yanıt veren Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek Galatasaray taraftarlarından bazıları sizi istemiyor olabilir, 2 sene geçmiş üçüncü sene sizden sıkılanlar da olabilir. Başka birisini getirmek için organizasyon içine girmiş birileri de olabilir, yabancı ya da Türk bir hoca isteyenler tarafından."
"Rakip takımların taraftarları da başarılı olmanızdan ötürü sizi istemiyor ve sosyal medyada yazı yazmış olabilir. Ben bunun başarı ile ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. Maç kaybettiğimde hep aynı şeyleri yaşadım."
"İşin nirvanası, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmek. Bu maçlar bizim için ekstra motivasyon."
"Kendimizi hiç sıkarak, kasarak hazırlanmıyoruz. Kadıköy'de hiç kaybetmedim, üç senede 2 galibiyet 1 beraberliğim var."
"Oralarda kazanmak önemli oluyor ama normalde kamp yapmayız bu maçlarda da yapmıyoruz."
"Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor."
"8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra."
"Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak."
"Beşiktaş, Başakşehir için de bunlar düşünülebilir. Eskiden kulüplerle fikstür konuşulurdu. Bu sene hiç konuşulmadı Avrupa'da oynayan kulüplerle. Avrupa oynayan kulüplerle diyalog içerisindeydiler. Aslında yine aynı ekip var TFF'de."