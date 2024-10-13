Okan Buruk'tan Fatih Terim ve Jose Mourinho itirafı: 'Sözleri bana karşı olabilir'

"Gerçek Galatasaray taraftarlarından bazıları sizi istemiyor olabilir, 2 sene geçmiş üçüncü sene sizden sıkılanlar da olabilir. Başka birisini getirmek için organizasyon içine girmiş birileri de olabilir, yabancı ya da Türk bir hoca isteyenler tarafından."