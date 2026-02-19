Yeni Şafak
Okan Buruk'tan kadroya neşter! İlk 11 değişiyor, 4 isim kulübeye

12:5119/02/2026, Perşembe
Galatasaray, Devler Ligi'ndeki Juventus galibiyetinin ardından ligde TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de ciddi bir değişiklik yapmayı planladığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi Juventus zaferi sonrası Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Bu hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de büyük değişiklikler yapması bekleniyor.

Okan Buruk'un Juventus maçı ilk 11'inden 4 futbolcuyu TÜMOSAN Konyaspor maçında hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor. TRT Spor'a göre Buruk'un TÜMOSAN Konyaspor 11'i şöyle olacak…

Buna göre başarılı teknik adam zorlu deplasmanda kalede yine Uğurcan Çakır'a görev verecek. Savunma hattında büyük bir değişime gidecek olan Okan Buruk, sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Eren Elmalı ve stoper tandeminde Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı'ya şans verecek.

Buruk'un orta sahada ise Lucas Torreira, Gabriel Sara ve önlerinde Yunus Akgün üçlüsünden vazgeçmemesi bekleniyor.

Sağ kanatta Leroy Sane, TÜMOSAN Konyaspor maçıyla tekrar formasına kavuşacak. Solda ise Barış Alper Yılmaz görev alacak. Forvet hattında ise forma yine Victor Osimhen'in olacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı saat 20:00'de başlayacak.

