Okan Buruk'tan kadroya neşter! İlk 11 değişiyor, 4 isim kulübeye

Buna göre başarılı teknik adam zorlu deplasmanda kalede yine Uğurcan Çakır'a görev verecek. Savunma hattında büyük bir değişime gidecek olan Okan Buruk, sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Eren Elmalı ve stoper tandeminde Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı'ya şans verecek.