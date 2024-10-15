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Okan Buruk’tan Mourinho’ya transfer çalımı: Devre arası…

Okan Buruk’tan Mourinho’ya transfer çalımı: Devre arası…

11:3815/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fenerbahçe’nin yaz transfer sezonunda istediği yıldızı radarına aldı. Orta sahaya takviye isteyen Okan Buruk Mourinho’nun ısrarla istediği futbolcuyu transfer listesinin başına aldı. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Diğer yandan ocakta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.


Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jose Mourinho'nun gözdesini kadroya katmak istiyor.


Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında yönetime ismini verdiği ancak transferi gerçekleşmeyen Lazar Samardzic'in peşine düştü.


Galatasaray, yaz transfer döneminde Udinese'den Atalanta'ya kiralık giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.


Galatasaray, Fenerbahçe'nin yeniden devreye girme ihtimaline karşı Sırp yıldız transferinde bir an önce aksiyon almak istiyor.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Mourinho

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