Okan Buruk'tan yıldız isme veto! Ayrılığa izin çıkmadı

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yıldız ismin ayrılığına izin vermediği ortaya çıktı.
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Cimbom, Okan Buruk önderliğinde 4 kez üst üste Trendyol Süper Lig'de aynı başarıyı tekrarlamış oldu.
Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray'da yapılacak takviyeler büyük merak konusu olurken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer radarına giren Yunus Akgün ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak yıldız isim için Cimbom'da kritik karar geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre sergilediği performans ve çit haneli asist ile gol sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, seneye de takımda tutulacak.
Teknik direktör Okan Buruk, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yunus'un takımda kalması yönünde rapor sundu.