Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan yıldız isme veto! Ayrılığa izin çıkmadı

Okan Buruk'tan yıldız isme veto! Ayrılığa izin çıkmadı

09:3426/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yıldız ismin ayrılığına izin vermediği ortaya çıktı.

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Cimbom, Okan Buruk önderliğinde 4 kez üst üste Trendyol Süper Lig'de aynı başarıyı tekrarlamış oldu.

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray'da yapılacak takviyeler büyük merak konusu olurken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer radarına giren Yunus Akgün ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak yıldız isim için Cimbom'da kritik karar geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre sergilediği performans ve çit haneli asist ile gol sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, seneye de takımda tutulacak.

Teknik direktör Okan Buruk, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yunus'un takımda kalması yönünde rapor sundu.

#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum’da bayram namazı saat kaçta? 27 Mayıs 2026 Erzurum Kurban Bayramı namaz vakti