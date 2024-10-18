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Okan Buruk'un zor tercihi: Osimhen mi Mertens mi?

Okan Buruk'un zor tercihi: Osimhen mi Mertens mi?

Umut Yılmaz
09:5118/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcının forvet hattındaki kararsızlığı ise sürüyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli takım arasından sonra oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Antalya deplasmanında sahaya süreceği takımı büyük ölçüde belirledi. 

Kalede Muslera ile başlayacak olan deneyimli teknik adam, defans hattını Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Jakobs dörtlüsünden oluşturacak.

Orta sahada ise Torreira-Sara ikilisi bozulmayacak olan Buruk, milli takımdan sakat dönen Barış'ın yerine sağ kanatta Sallai'ye forma verecek.

Sol kanatta ise son dönemin yükselen yıldızı Yunus Akgün olacak. Icardi'yi ileride destekleyecek isim ise henüz belirlenmedi.

Buruk, Osimhen ya da Mertens arasında bir tercih yapacak. Sakatlıktan dönen Osimhen'in son idmandaki durumuna göre karar verilecek.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Victor Osimhen

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