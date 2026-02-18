Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'in neye sinirlendiği ortaya çıktı

Osimhen'in neye sinirlendiği ortaya çıktı

16:5818/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın 5-2 kazandığı Juventus maçının ardından yıldız golcü Victor Osimhen'in saha içindeki tepkisinin perde arkasını Noa Lang açıkladı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’in görüntüleri gündem oldu.

Nijeryalı golcünün maç bitiminde takım arkadaşlarına sitem ettiği ve güçlükle sakinleştirildiği anlar dikkat çekti.

Karşılaşma sonrası yaşanan bu gerilimin nedeni merak edilirken, Noa Lang konuyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA'ya konuşan Hollandalı oyuncu, Osimhen’in daha fazla orta yapılmasını istediğini belirterek aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Lang, "Kanattan daha fazla orta açmamızı istiyordu. Ona, ‘Her zaman seni arıyorum ama bir kişi fazlayız, doğru anı beklemeliyiz’ dedim. Bu da işin bir parçası. Ben de bir kazananım. Bu konu çoktan kapandı” ifadelerini kullandı.

Muhabirin, "Ona 'Ben artık santrforum’ demedin mi?" sorusuna ise yıldız futbolcu, "Tabii ki hayır. İkinci golü onun sayesinde attım" karşılığını verdi.



#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi hesaplama 2026