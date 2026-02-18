Osimhen'in neye sinirlendiği ortaya çıktı

Galatasaray’ın 5-2 kazandığı Juventus maçının ardından yıldız golcü Victor Osimhen'in saha içindeki tepkisinin perde arkasını Noa Lang açıkladı.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Victor Osimhen’in görüntüleri gündem oldu.
Nijeryalı golcünün maç bitiminde takım arkadaşlarına sitem ettiği ve güçlükle sakinleştirildiği anlar dikkat çekti.
Karşılaşma sonrası yaşanan bu gerilimin nedeni merak edilirken, Noa Lang konuyla ilgili açıklamada bulundu. UEFA'ya konuşan Hollandalı oyuncu, Osimhen’in daha fazla orta yapılmasını istediğini belirterek aralarında geçen diyaloğu anlattı.
Lang, "Kanattan daha fazla orta açmamızı istiyordu. Ona, ‘Her zaman seni arıyorum ama bir kişi fazlayız, doğru anı beklemeliyiz’ dedim. Bu da işin bir parçası. Ben de bir kazananım. Bu konu çoktan kapandı” ifadelerini kullandı.
Muhabirin, "Ona 'Ben artık santrforum’ demedin mi?" sorusuna ise yıldız futbolcu, "Tabii ki hayır. İkinci golü onun sayesinde attım" karşılığını verdi.