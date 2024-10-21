Amorim, son yıllarda Sporting Lisbon'da Hugo Viana ile birlikte çalışarak önemli bir deneyim kazandı ve bu deneyimin, onun City'deki olası rolü için önemli bir avantaj sağladığı düşünülüyor. Diğer adayın ise, futbol dünyasında hızla yükselen bir kariyere sahip olan Xabi Alonso olduğu konuşuluyor.