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CANLI || Portekiz - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI || Portekiz - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11:438/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi'nde final maçın bu akşam saat 22.00’de Portekiz ve İspanya karşı karşıya gelecek. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekiz - İspanya maçını TV 8’den canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak.

Portekiz - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.


Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.



PORTEKİZ - İSPANYA TV 8 CANLI İZLE

Portekiz - İspanya maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



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