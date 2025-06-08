UEFA Uluslar Ligi'nde final maçın bu akşam saat 22.00’de Portekiz ve İspanya karşı karşıya gelecek. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekiz - İspanya maçını TV 8’den canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak.
Portekiz - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.
Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.
Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.
PORTEKİZ - İSPANYA TV 8 CANLI İZLE
Portekiz - İspanya maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.