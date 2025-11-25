Real Madrid'de deprem! Arda Güler endişesi

İspanyol gazeteci Jorge Picon'un aktardığı bilgilere göre, Real Madrid soyunma odasında önemli bir huzursuzluk hakim. Takımın büyük bir kısmının teknik direktör Xabi Alonso'dan memnun olmadığı ve bazı kilit oyuncularla İspanyol çalıştırıcının arasındaki ilişkilerin 'paramparça' olduğu öne sürüldü. Haberde, futbolcuların önemli bir bölümünün artık teknik direktör değişikliği istediği belirtildi. Bu durum, Madrid yönetimindeki etkili isimlerin de bu görüşe sıcak bakmaya başladığı yönündeki duyumlarla destekleniyor.