Real Madrid'de deprem! Arda Güler endişesi

İspanya La Liga'da Elche deplasmanından bir puanla dönen Real Madrid'de puan farkının bire inmesiyle teknik direktör Xabi Alonso üzerindeki baskı artıyor. İspanyol medyasından gelen iddialara göre, takım içerisindeki birçok oyuncunun Alonso'dan memnuniyetsizliği zirveye ulaştı.
İspanya La Liga devi Real Madrid, ligin 13. haftasında karşılaştığı Elche deplasmanından yalnızca bir puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Ligdeki en büyük rakibi Barcelona'nın puan farkını bire indirmesiyle birlikte, teknik direktör Xabi Alonso üzerindeki eleştiriler ve baskı katlanarak arttı. İspanya basını, takım içindeki ilişkilerin sarsıldığına dair çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.
İspanyol gazeteci Jorge Picon'un aktardığı bilgilere göre, Real Madrid soyunma odasında önemli bir huzursuzluk hakim. Takımın büyük bir kısmının teknik direktör Xabi Alonso'dan memnun olmadığı ve bazı kilit oyuncularla İspanyol çalıştırıcının arasındaki ilişkilerin 'paramparça' olduğu öne sürüldü. Haberde, futbolcuların önemli bir bölümünün artık teknik direktör değişikliği istediği belirtildi. Bu durum, Madrid yönetimindeki etkili isimlerin de bu görüşe sıcak bakmaya başladığı yönündeki duyumlarla destekleniyor.
