Beşiktaş’ın efsane ismi Ricardo Quaresma 40 yaşında transfer oluyor. Kariyerinde son olarak Vitoria SC takımda forma giyen Portekizli yıldıza sürpriz bir teklif geldi. Tecrübeli isim transfer görüşmelerine başladı. Detaylar haberimizde.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Dsport BG'nin haberine göre; CSKA 1948, 40 yaşındaki Ricardo Quaresma ile görüşmelere başladı.
Bulgaristan Ligi ekibi, genç oyuncuların gelişimi için Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Geleceğiyle ilgili kararını henüz vermeyen Quaresma ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
2022 yılında Vitoria ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Portekizli oyuncu, o tarihten itibaren boşta.
Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları da giyen 40 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 681 maça çıktı ve 112 gol, 166 asist yaptı.
Ricardo Quaresma hangi takımlarda oynadı?
Sporting CP (2001-2003):
Quaresma, profesyonel futbol kariyerine Sporting CP'de başlamıştır. Genç yaşta bu kulüpte önemli bir oyuncu olarak dikkat çekmiştir.
FC Barcelona (2003-2004):
2003 yılında Barcelona'ya transfer olmuştur. Barcelona'da kısa bir süre oynamış, ancak burada kalıcı olamamıştır.
FC Porto (2004-2007):
2004 yılında Porto'ya transfer olmuştur. Burada başarılı bir dönem geçirmiş ve Portekiz Süper Ligi'nde önemli başarılar elde etmiştir. Ayrıca, UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde önemli rol oynamıştır.
Internazionale (2008-2009):
2008 yılında İtalya'nın Internazionale kulübüne transfer olmuştur. Ancak burada beklentileri karşılayamamış ve kısa süreli bir deneyim yaşamıştır.
FC Porto (2009-2010):
Internazionale'dan sonra tekrar Porto'ya dönmüştür ve burada başarılı bir performans sergilemiştir.
Besiktas (2010-2012, 2015-2017):
2010 yılında Türkiye'nin Beşiktaş kulübüne transfer olmuştur. İlk döneminde büyük başarılar elde etmiş ve Beşiktaş taraftarları tarafından çok sevilmiştir. 2015-2017 yılları arasında tekrar Beşiktaş'ta oynayarak büyük katkılarda bulunmuştur.
Al-Ahli (2012-2014):
Beşiktaş'tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli kulübüne transfer olmuştur. Burada da bir süre forma giymiştir.
Porto (2014-2015):
Al-Ahli'den döndükten sonra kısa bir süreliğine tekrar Porto'ya transfer olmuştur.
Kasımpaşa (2017-2018):
2017 yılında Türkiye'nin Kasımpaşa kulübüne transfer olmuştur. Kasımpaşa'da da bir dönem futbol oynamıştır.
Çaykur Rizespor (2018-2020):
2018 yılında Türkiye'nin Çaykur Rizespor kulübüne transfer olmuştur ve burada da futbol kariyerine devam etmiştir.
Vitoria Guimaraes (2020-2021):
2020 yılında Portekiz'in Vitoria Guimaraes kulübüne transfer olmuştur. Burada kısa bir süre forma giymiştir.