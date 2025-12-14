Rıdvan Dilmen: 'Yüzde 51 demiştim, bu sözlerden sonra yüzde 70'e çıkarıyorum'

OKAN BURUK MAÇ SONRASI NE DEDİ?





“Başkanımz da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yılllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu.”