Sacha Boey beklemede! Galatasaray'ın yeni sağ bek adayı belli oldu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sağ bek hattına takviye yapmak için gündemine Sacha Boey'i almıştı ancak oyuncunun talipleri artınca rotayı sürpriz bir isme çevirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sağ bek pozisyonundaki ilk tercihi Sacha Boey olmuştu. Eski yıldızını geri almak isteyen Cimbom, Bavyera ekibinin kapısını çalmıştı.
Ancak Fransız oyuncunun 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda attığı gol taliplerini de artırdı. Bu da farklı arayışların başlamasına neden oldu.
Galatasaray, savunmanın sağ kanadını güçlendirmek için transfer arayışlarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların gündemine gelen ilk isimlerden biri, Juventus'un 21 yaşındaki Portekizli sağ beki Alberto Costa oldu.
Juventus altyapısından yetişen ve ocak ayında Portekiz'in Vitoria takımından 13.8 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan devine transfer olan Costa, genç yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çekiyor.
A takımda henüz düzenli forma şansı bulamasa da, Galatasaray scout ekipleri oyuncunun performansını yakından takip ediyor.
Galatasaray, Juventus'un kamp sonrası Costa hakkında vereceği karara göre transfer hamlesini yapacak.
Alberto Costa, geride kalan sezonda Juventus formasıyla 9 lig maçına çıktı.
Ayrıca, Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain ile oynanan maçta yaptığı 2 asistle adından söz ettirmeyi başardı.