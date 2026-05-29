Samet Akaydin kötü oynadığı milli maçı açıkladı: Flaş itiraf!

15:03 29/05/2026, Cuma
2026 Dünya Kupası finallerinde boy göstermeye hazırlanan A Millî Takımımızın deneyimli savunma oyuncusu Samet Akaydin, ekranlarında samimi açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan milli futbolcu, kariyerinde en çok eleştirildiği maçlardan biri hakkında samimi itiraflarda bulundu. 


Milli futbolcu, kötü oynadığı maçın yalnızca bir tane olduğunu belirterek EURO 2024’teki Portekiz karşılaşmasını işaret etti.

Samet Akaydin açıklamasında, “Milli Takım’da kötü oynadığım maç bir tane. Portekiz maçı diyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Deneyimli stoperin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.


