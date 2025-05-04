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Şampiyonluğu Boğaz'da kutladılar: Yeni hedef Süper Lig

Şampiyonluğu Boğaz'da kutladılar: Yeni hedef Süper Lig

17:394/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
AA
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2. Lig’de şampiyon olarak Trendyol 1. Lig’e yükselen Sarıyer, İstanbul Boğazı’nda teknelerle kutlama yaptı.

2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor.

Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi.

Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ile takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Sarıyerli taraftarların İstanbul Boğazı'nda tekneleriyle yaptığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar, şimdiki hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.

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