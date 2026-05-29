Samsunspor’a yeni sezonda ses getirecek santrafor: O ligin gol kralı geliyor!

Samsunspor'un, takımdan ayrılan Slovak stoperi Satka'yı Bobcek transferi için devreye soktuğu ve Polonyalı yöneticilerle kıran kıran bir pazarlığa giriştiği öğrenildi. Kontratı 2030'da bitecek olan Bobcek, toplamda 33 karşılaşmada 21 gol, 6 asist yaptı.



