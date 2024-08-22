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Spor

Şaşkına çeviren istatistik: Galatasaraylı futbolcu sıfır çekti

10:36 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:48 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Young Boys'a yenilerek turu İstanbul'a bıraktığı maçla ilgili şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. Mücadelede 15 dakika süre alan sarı-kırmızılı futbolcu, topa dokunamadan maçı tamamladı. Detaylar haberimizde.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaştı.

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Sarı-kırmızılı temsilcimiz, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak için normal sürede 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Sarı-kırmızılı takımın tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Beraberlik veya Young Boys galibiyetinde ise Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

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Galatasaray'da Leo Dubois'in Young Boys maçındaki istatistikleri şaşkına çevirdi.

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Mücadelenin 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan 29 yaşındaki Fransız futbolcu, uzatmalarla birlikte sahada kaldığı 15 dakika boyunca topa hiç dokunamadı.

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Leo Dubois'in maçtaki tüm istatistikleri '0' olarak kayda geçti.

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Geçen sezon kiralık olarak Başakşehir forması giyen ve sezon sonu sarı-kırmızılı takıma geri dönen Leo Dubois'in Young Boys maçında hiçbir varlık gösterememesi büyük eleştiri aldı.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Leo Dubois
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