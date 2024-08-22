Şaşkına çeviren istatistik: Galatasaraylı futbolcu sıfır çekti

Galatasaray'ın Young Boys'a yenilerek turu İstanbul'a bıraktığı maçla ilgili şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. Mücadelede 15 dakika süre alan sarı-kırmızılı futbolcu, topa dokunamadan maçı tamamladı. Detaylar haberimizde.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaştı.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak için normal sürede 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Sarı-kırmızılı takımın tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Beraberlik veya Young Boys galibiyetinde ise Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Galatasaray'da Leo Dubois'in Young Boys maçındaki istatistikleri şaşkına çevirdi.
Mücadelenin 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan 29 yaşındaki Fransız futbolcu, uzatmalarla birlikte sahada kaldığı 15 dakika boyunca topa hiç dokunamadı.
Leo Dubois'in maçtaki tüm istatistikleri '0' olarak kayda geçti.
Geçen sezon kiralık olarak Başakşehir forması giyen ve sezon sonu sarı-kırmızılı takıma geri dönen Leo Dubois'in Young Boys maçında hiçbir varlık gösterememesi büyük eleştiri aldı.