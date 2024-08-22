Şaşkına çeviren istatistik: Galatasaraylı futbolcu sıfır çekti

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak için normal sürede 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Sarı-kırmızılı takımın tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Beraberlik veya Young Boys galibiyetinde ise Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.