Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği yıldız için anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer listesinin başında yer alan yıldız futbolcu ile siyah-beyazlı takımın her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi. İşte ayrıntılar...
Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda görmek istediği yıldız futbolcuyla tüm şartlarda el sıkıştı.
Sergen Yalçın'ın ocak ayında listenin tepesine Zuriko Davitashvili'yi yazdığı ifade ediliyordu.
Türkiye Gazetesi'ne göre Beşiktaş yönetimi, Davitashvili ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Davitashvili sonrası gözünü Nicolas Raskin'e çevirdi. Sergen Yalçın'ın olumlu raporu sonrası harekete geçen yönetim, Belçikalı orta sahanın transferinde büyük yol kat etti.
Raskin'in, Beşiktaş'ın planından oldukça etkilendiği ve İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın Raskin için Rangers ile yaptığı bonservis pazarlıklarında sona geldiği ve transferin kısa süre içinde ön protokolle resmiyet kazanabileceği haber detayında yer aldı.