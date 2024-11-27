Slavia Prag teknik direktörü Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve futbolculardan Schranz, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu. Trpisovsky, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi için övgü dolu sözler kullandı.
Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe'yi yarın TSİ 23.00'de konuk edecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve futbolcusu Ivan Schranz açıklamalarda bulundu.
"(Jose Mourinho) Bu benim için büyük bir şeref. Daha önce de belirtmiştim dünyada teknik direktörler arasında çok bilinen bir isim. Çok başarılı bir kariyeri var. Dünyanın her yerinde tanınan bir isim."
"Slavia ve benim için bu büyük bir gurur. Fenerbahçe özellikle defansif olarak farklı bir dizilişle çıkmaya başladı. Çok aktif oynuyorlar”
“Ofansif olarak çok güçlü bir ekip. Ofansif hatlarında oynayan isimler çok bilinen isimler. Çok fazla gol şansı buluyorlar. Değişik yöntemlerde gol atıyorlar. Yarın özel oyuncularına karşı dikkatli olacağız. Bizim için büyük bir test olacak”
“Edin Dzeko ile çok önceden karşılaşmıştım. Kendisi o maçta 2 gol atmıştı. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. Livakovic ve benzer oyuncularla aynı grupta. Forvet oyuncuları daha geç yaşta gelişiyor. Kendisi çok gençken bile çok tehlike yaratıyordu. Her gittiği kulüpte istikrarlı performanslar sergiliyor. Çok özel, çok ilginç bir oyuncu”