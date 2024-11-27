Slavia Prag teknik direktörü Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi

“Edin Dzeko ile çok önceden karşılaşmıştım. Kendisi o maçta 2 gol atmıştı. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. Livakovic ve benzer oyuncularla aynı grupta. Forvet oyuncuları daha geç yaşta gelişiyor. Kendisi çok gençken bile çok tehlike yaratıyordu. Her gittiği kulüpte istikrarlı performanslar sergiliyor. Çok özel, çok ilginç bir oyuncu”