Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Son dakika: Yeşil sahalarda bir devir resmen kapandı! TFF yasaklandığını duyurdu

Son dakika: Yeşil sahalarda bir devir resmen kapandı! TFF yasaklandığını duyurdu

14:2822/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve alt liglerdeki radikal bir son dakika kararını imza attı. Federasyon yönetim kurulunun gerçekleştirdiği gizli zirvenin ardından, Türk futbolunda uzun yıllardır bir gelenek haline gelen ve her maç öncesi istisnasız uygulanan o meşhur ritüel resmen tedavülden kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması açısından, maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulanmasına son verildiğini duyurdu.


TFF'de yapılan açıklama şöyle...

 



"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."

#TFF
#Federasyon
#pankart
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl Dışı Tayin SONUÇLARI SON DAKİKA SORGULAMA İSİM LİSTESİ: İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?