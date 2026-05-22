Son dakika: Yeşil sahalarda bir devir resmen kapandı! TFF yasaklandığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve alt liglerdeki radikal bir son dakika kararını imza attı. Federasyon yönetim kurulunun gerçekleştirdiği gizli zirvenin ardından, Türk futbolunda uzun yıllardır bir gelenek haline gelen ve her maç öncesi istisnasız uygulanan o meşhur ritüel resmen tedavülden kaldırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması açısından, maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulanmasına son verildiğini duyurdu.
TFF'de yapılan açıklama şöyle...
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir."