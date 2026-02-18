Spalletti hezimetin faturasını kesti! Milli yıldız için flaş açıklama

Juventuslu oyuncuları eleştiren İtalyan çalıştırıcı, "Biz her zaman normal şartlarda oyun oynamak istiyoruz. Ama tehlike çok büyükse topu uzaklaştırmak gerekir; her zaman oyun kurmak zorundaymışız gibi bir şey yok. Sorumluluk almak gerekiyor. Bireysel anlamda ve bazı durumların farkındalığı konusunda henüz en üst seviyede değiliz ve bu akşam durumu daha da kötüleştirdik." dedi.



