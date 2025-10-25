Süper Lig'de büyük yükseliş! Avrupa'nın en değerli ligleri belli oldu

Avrupa'nın en değerli ligleri belli oldu. Sıralamada zirveyi İngiltere Premier Lig alırken Trendyol Süper Lig'in yükselişi ise dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig, 2025 yılında Avrupa’nın en fazla değer kazanan liglerinden biri oldu. Süper Lig’i İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga geçerken Avrupa’nın büyük bir bölümünde liglerin değerlerinde artış yaşandı.
NTV Spor'un Transfermarkt'tan aktardığı verilere göre Süper Lig’in değeri, 2025 yılında 277 milyon euro artış gösterdi ve toplamda 1.33 milyar euroya ulaşarak en fazla değer kazanan 3. lig oldu.
Premier Lig, 2025'te en fazla değer kazanan lig olarak kayıtlara geçti. Premier Lig, 1.3 milyar euroluk artışla 12.7. milyar euroluk değere ulaştı.
Premier Lig’i LaLiga takip etti. LaLiga, 2025 yılında 418 milyon euro değer kazanırken ligin toplam değeri 5.57 milyar euro olarak açıklandı. En fazla değer kazanan ligler sıralamasında ilk 5’i Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga tamamladı.
Yapılan güncellemenin ardından Avrupa’da Belçika, Çekya, Danimarka ve Avusturya’nın lig değerlemesinde düşüş yaşandı. Buna göre Avrupa’nın en değerli liglerinde sıralama şöyle:
10. Belçika Ligi - 948.43 milyon euro
9. Rusya Ligi - 1.05 milyar euro
8. Hollanda Ligi - 1.21 milyar euro
7. SÜPER LİG - 1.33 milyar euro
6. Portekiz Ligi - 1.76 milyar euro
5. Fransa Ligue 1 - 3.64 milyar euro
4. Almanya Bundesliga - 4.65 milyar euro
3. İtalya Serie A - 5.44 milyar euro
2. İspanya LaLiga - 5.57 milyar euro
1. İngiltere Premier Lig - 12.77 milyar euro