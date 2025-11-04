Süper Lig'de haftanın 11'i Fenerbahçelileri kızdırdı

İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 11. haftanın en iyi oyuncularını belirledi. Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarından birer isim kadroda yer aldı. Derbiyi 3-2 kazanan sarı-lacivertli takımdan kimsenin kadroya girememesi dikkati çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:
Muhammed Şengezer (Başakşehir): 8.9 puan
Botond Balogh (Kocaelispor): 8.7 puan
Mario Lemina (Galatasaray): 7.7 puan
Attila Mocsi (Çaykur Rizespor): 7.8 puan
Novatus Miroshi (Göztepe): 8.9 puan
Furkan Soyalp (Kayserispor): 7.7 puan
Joao Mendes (Kayserispor): 8.1 puan
Yusuf Sarı (Başakşehir): 7.9 puan
Anthony Musaba (Samsunspor): 7.2 puan
Kubilay Kanatsızkuş (Kasımpaşa): 8.1 puan
El Bilal Toure (Beşiktaş): 8.8 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi