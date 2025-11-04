Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de haftanın 11'i Fenerbahçelileri kızdırdı

Süper Lig'de haftanın 11'i Fenerbahçelileri kızdırdı

15:204/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 11. haftanın en iyi oyuncularını belirledi. Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarından birer isim kadroda yer aldı. Derbiyi 3-2 kazanan sarı-lacivertli takımdan kimsenin kadroya girememesi dikkati çekti. İşte Süper Lig'de haftanın 11'i:

Muhammed Şengezer (Başakşehir): 8.9 puan

Botond Balogh (Kocaelispor): 8.7 puan

Mario Lemina (Galatasaray): 7.7 puan

Attila Mocsi (Çaykur Rizespor): 7.8 puan

Novatus Miroshi (Göztepe): 8.9 puan

Furkan Soyalp (Kayserispor): 7.7 puan

Joao Mendes (Kayserispor): 8.1 puan

Yusuf Sarı (Başakşehir): 7.9 puan

Anthony Musaba (Samsunspor): 7.2 puan

Kubilay Kanatsızkuş (Kasımpaşa): 8.1 puan

El Bilal Toure (Beşiktaş): 8.8 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Kasım ayı askerlik sevk ve celp yerleri açıklandı mı, nereden sorgulanır?