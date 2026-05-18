Süper Lig'de küme düşen Antalyaspor Başkanı’ndan maç sonu şok sözler: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’u hedef aldı

Süper Lig'de saniyelerle değişen kader oyununun ardından küme düşen Antalyaspor'da ortalık fena karıştı. Sahasında kazanmasına rağmen rakibinin 87. dakikada attığı golle bir alt lige gerileyen ekibin başkanı, maç sonu kendisini protesto eden taraftarların önünde canlı yayında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda küme düşen son takım Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etse de Eyüpspor'un 87'de bulduğu golle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasının ardından lige veda eden takım Akdeniz temsilcisi oldu.



2 /5 Öte yandan Antalyasporlu taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Rıza Perçin ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolseverler, başkana büyük tepki gösterdi.



3 /5 Rıza Perçin ile Antalyasporlu taraftarların karşılıklı konuştuğu anlarda başkanın ağzından çıkan ifadeler ise dikkat çekti.



4 /5 Perçin'in "İstanbul takımları ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum, yakışanı yaptılar!" sözleri gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.