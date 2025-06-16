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Süper Lig’e ses getirecek transfer gelişmesi: Menajeri İstanbul’a geliyor!

Süper Lig’e ses getirecek transfer gelişmesi: Menajeri İstanbul’a geliyor!

07:4916/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Leroy Sane’nin ardından transferde vites yükselterek Inter’in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic’in yakın zamanda İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılı yöneticilerle transfer görüşmeleri yapması bekleniyor.

Serie A takımlarından Inter'de Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Inter'in deneyimli orta sahayı takımda tutmak istediği ancak olası bir ayrılık ihtimaline karşı da planların yapıldığı belirtilmişti.


Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istediğine vurgu yapılırken transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.


Tuttomercato'da yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic'in yakın zamanda İstanbul'a gideceği ve Galatasaray'ın görüşmeler için hazır olduğu ifade edildi.


Haberde transferle ilgili, "Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından bir olmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.


Galatasaray'ın teklif ile Inter'in istediği bonservis bedeli arasında şu an için fark olduğu ancak anlaşmanın tamamlanma ihtimalinin de devam ettiği kaydedildi.


Yeni sezon eski futbolcusu Cristian Chivu yönetiminde başlayacak Inter'in transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığı halinde Parma'dan Adrian Bernabe ve Mandela Keita, Lazio'dan Nicolo Rovella, Atalanta'dan Ederson ve Torino'dan Samuele Ricci bulunuyor.


#Hakan Çalhanoğlu
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