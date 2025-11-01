Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
TFF atayacak hakem bulamadı! Maçlar ertelendi

TFF atayacak hakem bulamadı! Maçlar ertelendi

14:331/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
<p></p>

Türk futbolunda bahis skandalının yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, atayacak hakem bulamadığı için maçların ertelendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Türk futbolunda bahis skandalı gündemdeki yerini korurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Ajansspor'da yer alan habere göre TFF, hakem yetersizliği nedeniyle bugün oynanacak U12 ve U13 Ligi maçlarına hakem ataması yapamadı.

Bugünkü altyapı maçlarına hakem atanamaması üzerine TFF, maçları erteleme kararı aldı.

#TFF
#Hakem
#Bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI 2025: Ocak ayında enflasyon farkı ile memur maaş zam oranı ne kadar olacak?