TFF atayacak hakem bulamadı! Maçlar ertelendi

Türk futbolunda bahis skandalının yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, atayacak hakem bulamadığı için maçların ertelendiği ifade edildi. İşte detaylar...
Türk futbolunda bahis skandalı gündemdeki yerini korurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Ajansspor'da yer alan habere göre TFF, hakem yetersizliği nedeniyle bugün oynanacak U12 ve U13 Ligi maçlarına hakem ataması yapamadı.
Bugünkü altyapı maçlarına hakem atanamaması üzerine TFF, maçları erteleme kararı aldı.