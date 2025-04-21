THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu belli oldu. Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki yıldız, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Peki, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP’si kim oldu? İşte detaylar.

1 /5 THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP’si kim oldu? Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



2 /5 Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Nunn, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2024-2025 sezonunun MVP'si oldu.



3 /5 Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 29 yaşındaki Nunn, normal sezonda 21,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,3 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

4 /5 Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde normal sezonu üçüncü sırada bitirerek play-off'larda Anadolu Efes ile eşleşen Panathinaikos'un skoreri Nunn, maç başına 20,3 verimlilik puanı üretti.