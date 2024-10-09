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Toplamda 83 maça çıktı! Galatasaraylı yıldız istikrarına rağmen eleştiri odağı oldu

Toplamda 83 maça çıktı! Galatasaraylı yıldız istikrarına rağmen eleştiri odağı oldu

14:129/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Geçen sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu, ligin son haftalarındaki performansı sebebiyle eleştirilerin odağı oldu.

Son maçlardaki performansı nedeniyle eleştiriler alan Barış Alper Yılmaz geçen sezondan beri toplam 83 maçta görev aldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz son maçlardaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusunun son maçlarda patlayıcı gücünü kaybettiği konuşuluyor. 

24 yaşındaki hücum oyuncusu, 2023- 2024 sezonundan bu yana toplamda 83 maça çıktı.

Bu süreçte Süper Lig'de 45 maçta boy gösteren Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada görev aldı.


Milli Takım'da ise bu periyotta 15 maçta forma giydi. Barış Alper bu süreçte hiçbir sakatlık sorunu yaşamadı.

Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde olan yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray'da 13 maçta forma giydi. 4 gol atarken 1 asist yaptı.


#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Süper Lig

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