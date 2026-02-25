Torino'ya scout yağacak! Galatasaray'da üç isim Juventus maçında izlenecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da üç isim, Avrupa'nın önemli takımlarının scout ekipleri tarafından takip edilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile karşılaşacak. Juventus ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların Torino'daki mücadelesini, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout ekibinin tribünden takip edeceği öğrenildi.
Alınan bilgilere göre gözlemcilerin özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.
Dev kulüplerin temsilcileri, üç oyuncunun performansını yakından izleyip memnun kalmaları halinde kulüplerine detaylı rapor sunacak.
Öte yandan söz konusu futbolcuların yalnızca bu maçta değil, sezonun geri kalan bölümünde de ligde ve Galatasaray'ın yoluna devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde takibe alınacağı ifade ediliyor.
Sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe bu isimler için resmi tekliflerin gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Sara ile Barış Alper, ilk karşılaşmada sergiledikleri etkili performansla 5-2'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.