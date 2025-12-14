Trabzonspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle tedavileri devam eden Edin Visca, Rayyan Baniya, kart cezalıları Paul Onuachu ile Wagner Pina, cezalı olan Salih Malkoçoğlu ile Boran Başkan ve TFF listesinde yer almayan Nwakaeme Beşiktaş maçında forma giyinemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ise tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara devam eden Rafa Silva'nın ise karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /22 Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16’ncı haftasında bu akşam Akyazı Papara Park Stadı’nda yapacakları maçla 105’inci kez karşı karşıya gelecek.



2 /22 TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEM KİM? Papara Park Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.



3 /22 İki takım 50 yıllık rekabette 121’si resmi 20’si özel olmak üzere 141 kez, Süper Lig’de ise 104 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 24 Kasım 1974'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



4 /22 50 yıllık rekabette geride kalan 121 resmi müsabakanın 43’ünü Trabzonspor, 47’sini ise Beşiktaş kazandı. 31 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 143 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar ise 170 gol kaydetti.



5 /22 SÜPER LİGDE 105’İNCİ RANDEVU İki ekip, Süper Lig'de yarın 105’inci kez rakip olacak. Geride kalan 104 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 104 maçta Trabzonspor’un 37, Beşiktaş’ın ise 39 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 28 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



6 /22 Trabzonspor’un attığı 119 gole karşı Beşiktaş 147 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası’nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 4, Beşiktaş’ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı.



7 /22 Süper Kupa’da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 galibiyeti bulunuyor. Eski adıyla Başbakanlık Kupası’nda 2 kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin 1’er galibiyeti bulunuyor.



8 /22 TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



9 /22 BEŞİKTAŞ DA KENDİ EVİNDE ÜSTÜN Beşiktaş da tıpkı Trabzonspor gibi sahasında rakibine karşı üstünlük sağladı. Süper Ligde iki takım arasında İstanbul'da oynanan 51 maçın 22’sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



10 /22 TRABZONSPOR’DA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI VAR MI?

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle tedavileri devam eden Edin Visca, Rayyan Baniya, kart cezalıları Paul Onuachu ile Wagner Pina, cezalı olan Salih Malkoçoğlu ile Boran Başkan ve TFF listesinde yer almayan Nwakaeme Beşiktaş maçında forma giyinemeyecek.



11 /22 BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI VAR MI? Beşiktaş'ta 4 oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.



12 /22 Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek.



13 /22 RAFA SİLVA TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI? Takımla çalışmalara devam eden Rafa Silva'nın karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.



14 /22 TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Salih, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.



15 /22 Beşiktaş, son 6 deplasmanda kaybetmedi Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



16 /22 Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.



17 /22 Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.



18 /22 Uduokhai kart ceza sınırında Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.



19 /22 Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

20 /22 Uduokhai, Trabzonspor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.



21 /22

El Bilal Toure formda Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, son iki maçı boş geçmedi. Malili golcü, 3'ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.





