Trabzonspor yeni sezona hazırlık kapsamında bugün saat 17.00’de Dinamo Tiflis ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip bu maçın ardından Trabzon kampını tamamlayacak. Peki, Trabzonspor - Dinamo Tiflis maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
2025-26 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, bugün ilk hazırlık maçına çıkıyor.
TRABZONSPOR - DİNAMO TİFLİS SAAT KAÇTA?
Bordo-mavililer, Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile Papara Park'ta saat 15.00'te karşılaşacak.
TRABZONSPOR - DİNAMO TİFLİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu karşılaşma, taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili ekip bu maçın ardından Trabzon kampını tamamlayacak.
Fatih Tekke'nin öğrencileri, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a giderek 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek.