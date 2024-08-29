Transferde sol bek düellosu: Beşiktaş ve Galatasaray İspanyol yıldızı istiyor

Trendyol Süper Lig’de 4 büyüklerin transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray aynı futbolcuya talip oldu. La Liga devinde forma giyen İspanyol yıldızın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Süper Lig devleri oyuncu için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
İspanyol basınında yer alan haberde sol bek arayan iki takımın Atletico Madrid'in takımdan ayrılması beklenen İspanyol yıldızı Javi Galan'a talip olduğu ne sürüldü.
Haberin detaylarında iki takımın oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Takvim'de yer alan habere göre iki takımın da ilerleyen günlerde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki sol bek 18 resmi maçta forma giymişti.
Javi Galan, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Madrid ekibinin Arjantinli teknik direktörü Simeone'nin takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun ya yeniden kiralanması, ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor.
İspanyol oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
Galan'ın kontratı 2026 yılında sona eriyor.
Javi Galan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Javi Galán, İspanyol bir futbolcudur. 19 Kasım 1994 tarihinde İspanya'nın Badojoz bölgesinde dünyaya geldi.
Sol bek pozisyonunda oynayan Galán, hızlı, teknik ve ofansif katkılarıyla dikkat çeken bir oyuncu.
Celta Vigo'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2023 yılında Atlético Madrid'e transfer oldu.