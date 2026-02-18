TÜMOSAN Konyaspor'da Guilherme kadro dışı

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince, birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."