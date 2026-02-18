Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor'da Guilherme kadro dışı

TÜMOSAN Konyaspor'da Guilherme kadro dışı

14:0118/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TÜMOSAN Konyaspor yönetimi, Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya'yı takım kaptanlığı görevine son vererek kadro dışı bıraktı. Takımın yeni kaptanları da açıklandı.

Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan TÜMOSAN Konyaspor'da yönetim dikkat çeken bir karara imza attı.

22 Ocak 2020 tarihinden bu yana yeşil- beyazlı formayı giyen ve takımın kaptanlığını üstlenen defans oyuncusu Guilherme Sitya kadro dışı bırakıldı. 

Takımın yeni kaptanı Adil Demirbağ olurken, ikinci kaptanlığa ise Deniz Türüç getirildi.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince, birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."

#Süper Lig
#Konyaspor
#Guilherme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Afyonkarahisar imsakiyesi 2026: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)