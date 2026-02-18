TÜMOSAN Konyaspor'da Guilherme kadro dışı

TÜMOSAN Konyaspor yönetimi, Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya'yı takım kaptanlığı görevine son vererek kadro dışı bıraktı. Takımın yeni kaptanları da açıklandı.
Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan TÜMOSAN Konyaspor'da yönetim dikkat çeken bir karara imza attı.
22 Ocak 2020 tarihinden bu yana yeşil- beyazlı formayı giyen ve takımın kaptanlığını üstlenen defans oyuncusu Guilherme Sitya kadro dışı bırakıldı.
Takımın yeni kaptanı Adil Demirbağ olurken, ikinci kaptanlığa ise Deniz Türüç getirildi.
Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince, birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."