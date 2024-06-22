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Spor

Türkiye - Portekiz maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Arda Güler Portekiz maçında oynanacak mı, ilk 11’de kimler var?

09:43 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:55 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu’nda bu akşam saat 19.00’da Portekiz ile karşılaşacak. Dortmund’da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Arda Güler Portekiz maçında oynanacak mı, ilk 11’de kimler var? İşte Türkiye - Portekiz maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ikinci karşılaşmasında Dortmund'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 

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Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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İki ülke bu maçla birlikte 10. kez rakip olacak.

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Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya'yı geriden gelerek 2-1 yendi.


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Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.

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Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu.


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Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

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İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaştı ve A Milliler, 3-1 kaybetti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 4'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 8 maça çıktı.


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Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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EURO 2024'ün ilk maçlarında baskı karşısında en fazla isabetli pas yapan isim olan Portekiz orta sahası Vitinha (59), sadece Toni Kroos'tan (30) daha az hat kıran pas verdi (21).


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Türkiye'ye rakip olduğu üç maçta ağları havalandıramayan Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla gol atamadan sadece Arnavutluk ile daha fazla karşılaştı (4 maç).


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Gürcistan maçında 88 isabetli pas veren Hakan Çalhanoğlu, bir Avrupa Şampiyonası maçında en yüksek sayıya ulaşan Türkiye oyuncusu oldu.


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ARDA GÜLER PORTEKİZ MAÇINDA OYNACAK MI?


İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in yarın oynayıp oynamayacağına dair gelen soruya şöyle yanıt verdi;


''Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz.''

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TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE

1 Mert Günok

4 Samet Akaydin

14 Abdülkerim Bardakçı

18 Mert Müldür

22 Kaan Ayhan

6 Orkun Kökçü

8 Arda Güler

10 Hakan Çalhanoğlu

19 Kenan Yıldız

20 Ferdi Kadıoğlu

21 Barış Alper Yılmaz



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PORTEKİZ


22 Diogo Costa

3 Pepe

4 Ruben Dias

5 Diogo Dalot

19 Nuno Mendes

20 Joao Cancelo

8 Bruno Fernandes

10 Bernardo Silva

23 Vitinha

7 Cristiano Ronaldo

17 Rafael Leao


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MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?


Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

#Türkiye
#Portekiz
#Avrupa Şampiyonası
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