Türkiye - Portekiz maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Arda Güler Portekiz maçında oynanacak mı, ilk 11’de kimler var?

Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu.



