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Messi bu sefer kurtaramadı: Arjantin 1 puana razı oldu

Messi bu sefer kurtaramadı: Arjantin 1 puana razı oldu

10:4111/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Arjantin deplasmanda Venezuela ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Arjantin’in golü 13. dakikada Nicolas Otamendi’den geldi. Venezuela’nın golü ise dakika 65’te Jose Salomon Rondon’dan geldi. Venezuela 1-1 Arjantin maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geldi.


Venezuela'nın Maturin kentindeki Maturin Anıt Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Arjantin'in golü 13. dakikada Nicolas Otamendi'den gelirken, Venezuela'nın golünü 65. dakikada Jose Salomon Rondon kaydetti.


Bu sonuçla Arjantin 19 puanla liderliğini sürdürdü.


Venezuela 11 puanla 7. sırada yer aldı.


Öte yandan Elemelerde oynanan diğer iki mücadelede ise Ekvador ve Paraguay 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Şili ile karşılaşan Brezilya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

VENEZUELA - ARJANTİN MAÇ ÖZETİ


Venezuela - Arjantin maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Arjantin
#Venezuela
#2026 FIFA Dünya Kupası
#Messi

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