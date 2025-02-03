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Victor Nelsson’un yeni adresi belli oldu: Anlaşma sağlandı

Victor Nelsson’un yeni adresi belli oldu: Anlaşma sağlandı

10:393/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’da ara transfer sezonunda takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson’un yeni adresi belli oldu. 26 yaşındaki futbolcu yeni takımı ile prensipte anlaşma sağladı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın olası transferi nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil etmediği Victor Nelsson’un yeni adresi belli oldu.


Fabrizio Romano'nun haberine göre Victor Nelsson, kulüpler arasındaki anlaşma prensipte kararlaştırıldığı için Galatasaray'dan AS Roma'ya transfer olma eşiğinde.


Serie A devi Victor Nelsson'u 12 milyon euro opsiyonlu kiralamak için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021 yazında Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı.


26 yaşındaki futbolcu bu sezon 6'sı ilk 11'de başlamak üzere toplam 18 maçta süre aldı.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Gaziantep FK

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