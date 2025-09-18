Festival alanı hıncahınç doldu: TEKNOFEST İstanbul'a ziyaretçi akını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı’nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve HURKUŞ gösteri uçuşu yapacak.

1 /11 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

2 /11 TEKNOFEST İstanbul, ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olacak.



3 /11 Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte teknoloji stantlarını gezerken, gün boyu yapılan uçuş gösterilerini izleyebilecek.

4 /11 Paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, T-70, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-70 ve S-70 helikopterinin de aralarında bulunduğu hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştirecek.



5 /11 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

6 /11 Hava gösterilerinden konserlere kadar bir çok etkinlik yapılacak

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFESTZaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.





7 /11 Ayrıca şarkıcı Kıraç, 19 Eylül saat 19.00'da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

8 /11 TEKNOFEST İstanbul 21 Eylül'e kadar devam edecek:

9 /11

10 /11