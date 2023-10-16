Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Salonda aktivasyon ve stretchingle başlayan idman, pas ve koşu çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

'ı ilk devrede yapacağı 'tam saha presle' yavaşlatacak. Yılmaz'ın talebeleri ikinci yarıda kaliteli ayaklarıyla hem kanatlar hem de orta sahada baskısını artıracak, tüm gücüyle sonuca gidecek.

'ı ilk devrede yapacağı 'tam saha presle' yavaşlatacak. Yılmaz'ın talebeleri ikinci yarıda kaliteli ayaklarıyla hem kanatlar hem de orta sahada baskısını artıracak, tüm gücüyle sonuca gidecek.

Burak Yılmaz'ın oyuncularına bu konuda özel çalışmalar yaptırdığı dikkat çekerken, futbolcularıyla yaptığı görüşmede de şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Bizim en önemli silahımız 'sabır' olacak. Devreyi berabere kapatalım, ikinci yarıda rakibimiz açıldığında da işi bitirelim!"