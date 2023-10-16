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Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Beşiktaş'ta tüm gözler 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı siyah-beyazlı ekip, derbiye özel program yapıyor.

17:57 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak
, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Salonda aktivasyon ve stretchingle başlayan idman, pas ve koşu çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

"En önemli silahımız sabır olacak"

Siyah-beyazlıların genç teknik patronu, özellikle evindeki maçlara etkili başlayan
'ı ilk devrede yapacağı 'tam saha presle' yavaşlatacak. Yılmaz'ın talebeleri ikinci yarıda kaliteli ayaklarıyla hem kanatlar hem de orta sahada baskısını artıracak, tüm gücüyle sonuca gidecek.

Burak Yılmaz'ın oyuncularına bu konuda özel çalışmalar yaptırdığı dikkat çekerken, futbolcularıyla yaptığı görüşmede de şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Bizim en önemli silahımız 'sabır' olacak. Devreyi berabere kapatalım, ikinci yarıda rakibimiz açıldığında da işi bitirelim!"

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