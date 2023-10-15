Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk etti. Tugay Kaan Numanoğlu’nun başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte sahaya sırtını dönen Beşiktaş taraftarları ilk 5 dakika boyunca adeta çıtını çıkarmadı. Beşiktaş 6. dakikada Aboubakar'ın, golü ile 1-0 öne çekti. 78' Tugay Kaan Numanoğlu, Onur Bulut'un ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Ghezzal takımının ikinci golünü attı. Maç sonucuna göre, siyah beyazlı ekip üç puanı sahibi oldu. Beşiktaş-İstanbulspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.