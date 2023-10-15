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Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

‘Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?’ soruları binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig’de 9. haftaya Euro 2024 Elemeleri grup maçları sebebiyle milli ara verildi. Haftanın açılışında Galatasaray evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Evinde son 3 maçı kazanan ve toplamda 7 maçtır yenilmeyen son şampiyon Galatasaray zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş ise Burak Yılmaz yönetiminde 2. galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? İşte detaylar.

16:54 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig ve 1. Lig’e Euro 2024 Elemeleri sebebiyle milli ara verildi. 21 Ekim Cumartesi günü maçlar kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda birçok futbol tutkunu Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihlerini araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İşte soruların yanıtları.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Trendyol Süper Lig 9. haftası Galatasaray - Beşiktaş derbisi
21 Ekim Cumartesi saat 19.00
’da başlayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET
Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Galatasaray 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı. Manchester United'ın golleri 17' ve 87' Rasmus Höjlund, (2) Galatasaray'ın golleri 23' Wilfried Zaha, 71' Kerem Aktürkoğlu ve 81' Mauro Icardi'den geldi. Manchester United'ta Carlos Casemiro dakika 77'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray A grubunda ilk galibiyetini alarak 4 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise henüz puan alamayarak son sırada yer aldı. Manchester United - Galatasaray maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupların puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
43 dakika önce
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