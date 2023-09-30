Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray'ın golü Wilfried Zaha'dan geldi. Hayrullah Bilazer kendi kalesine gol atarak takımının 2-1 geriye düşmesine sebep oldu. Galatasaray - MKE Ankaragücü maç özeti haberimizde.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

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TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

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GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.

7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Morutan'ın çektiği şutta, uzak köşede kaleci Muslera son anda topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

35. dakikada Angelino'nun sol taraftan açtığı ortada, arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

40. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda savunmadan Mujakic'in ters vuruşu sonrası top az farkla yandan kornere çıktı.

45+3. dakikada Boey'in sağ kanattan attığı pas sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Cephas, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

52. dakikada Angelino'nun sol taraftan yaptığı ortada, geriden gelen Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

56. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Angelino'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Zaha, Atakan Çankaya'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

58. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza sahasının sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya kalan Tete, Bahadır Güngördü'yü de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Icardi'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'den döndü.

66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in şutunda top auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Tete'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Savunmada Hayrullah Bilazer, yatarak çıkartmaya çalıştığı topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

87. dakikada Oliveira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

87. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı korner sonrası Icardi, ön direkte kafayla topa vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı korner sonrası Sanchez ön direkte topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti. Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Galatasaray'ın çok sayıda önemli pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi takım, hanesine 3 puanı yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 19'a çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Davinson Sanchez çekti.

Ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Son 20 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Zaha ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü MKE Ankaragücü'ne attı.

Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'de başladığı ilk maç olan MKE Ankaragücü karşılaşmasının 56. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci golünü VAR'la tespit edildi

Galatasaray'ın karşılaşmada bulduğu ikinci gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla tespit edildi.

Müsabakanın 59. dakikasında Mateus Tete'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sacha Boey, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün üstünden boş kaleye doğru gönderdi. Savunmada Hayrullah Bilazer, yatarak müdahalede bulunduğu topu ağlardan çıkardı.

Pozisyonda Galatasaraylı futbolcular topun çizgiyi geçtiğini belirterek itirazda bulundu. Hakem Volkan Bayarslan, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararı verdi.

Icardi'nin serisi sona erdi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor üretemedi.

Bahadır Güngördü kalesinde devleşti

MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray maçında oldukça etkili bir performans ortaya koydu.

Bahadır Güngördü, karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın birçok atağında kalesini başarılı bir şekilde savundu.

Maçta 12 kurtarış yapan Bahadır Güngördü, takımının farklı şekilde mağlup olmasını engelledi.

Radakovic sakatlandı

Karşılaşmada sakatlık geçiren MKE Ankaragücülü futbolcu Uros Radakovic, oyuna devam edemedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası kenara alınan Radakovic'in yerine 10. dakikada Mert Çetin oyuna dahil oldu.

Bu arada karşılaşmayı 41 bin 513 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.



