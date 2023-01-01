UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve maç tarihleri futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü çekildi. Dördüncü torbadan kuraya katılan sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda Bayern Münih (Almanya), Manchester United (İngiltere) ve Kopenhag (Danimarka) ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi kura sonrası en dikkat çeken grup F Grubu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi gruplarında hangi takımlar var, maçlar ne zaman oynanacak? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi grupları.