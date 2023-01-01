Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, grubunda kimler var?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başarmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü çekildi ve dördüncü torbadan kuraya katılan Galatasaray A Grubu’nda yer aldı. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte detaylar.
GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - Kopenhag
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR?
2023-2024 Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Grupları:
Bayern Münih
Manchester United
Kopenhag
Galatasaray
Sevilla
Arsenal
PSV
Lens
Napoli
Real Madrid
Braga
Union Berlin
Benfica
Inter
Salzburg
Real Sociedad
Feyenoord
Atetico Madrid
Lazio
Celtic
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
Milan
Newcastle United
Manchester City
RB Leipzig
Kızılyıldız
Young Boys
Barcelona
Porto
Shakhtar Donetsk
Antwerp