Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 başvurusu ne zaman başlayacak, sürekli işçi alımında aranan şartlar neler, yaş sınırı var mı ve kura çekimi nasıl yapılacak?

Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kadroları için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında başvuru takvimi ve şartlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda 38 bin personel alım müjdesini vermişti. İstihdam süreci ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Detayları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Bu müjdenin ardından adaylar, İŞKUR üzerinden kura yoluyla yapılacak alımın detaylarına odaklandı. KPSS şartsız kura ile alım yapılacak kadrolarda başvuru detayları netleşiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolara personel alınacak ve yaş sınırı olacak mı?