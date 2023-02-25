Giresunspor-Kayserispor maçı muhtemel 11
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giresunspor-Kayserispor maçı saat kaçta?
Giresunspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Giresunspor-Kayserispor maçı hangi kanalda?
Giresunspor - Kayserispor mücadelesi beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Bitexen Giresunspor, 21 puan ile 17. sırada bulunuyor. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor. Yukatel Kayserispor ise 32 puanla 7. basamakta yer alıyor.
Bu sezon formda bir görüntü sergileyen ve son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırarak üst sıralar için iddialı bir konuma gelen Kayseri ekibi, kritik deplasmandan da kazanarak dönmeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Giresunspor-Kayserispor muhtemel 11'ler
- Onurcan,
- Hayrullah,
- Görkem,
- Perez,
- Alper,
- Campuzano,
- Mejia,
- Serginho,
- Savicevic,
- Sainz,
- Bajic
- Bilal,
- Ramazan,
- Hosseini,
- Arif,
- Mert,
- Campanharo,
- Karimi,
- Mane,
- Emrah,
- Cardoso,
- Gökhan