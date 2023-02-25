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Giresunspor-Kayserispor maçı saati: 19.00

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Bitexen Giresunspor, bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Çotanak Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Giresunspor, 21 puan ile 17. sırada bulunuyor. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor. Yukatel Kayserispor ise 32 puanla 7. basamakta yer alıyor. Giresunspor-Kayserispor maçının kadro ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:58 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Giresunspor-Kayserispor maçı muhtemel 11

Giresunspor-Kayserispor maçı muhtemel 11

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor-Kayserispor maçı saat kaçta?

Giresunspor - Kayserispor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Giresunspor-Kayserispor

Giresunspor-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Giresunspor - Kayserispor mücadelesi beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Bitexen Giresunspor, 21 puan ile 17. sırada bulunuyor. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor. Yukatel Kayserispor ise 32 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Bu sezon formda bir görüntü sergileyen ve son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırarak üst sıralar için iddialı bir konuma gelen Kayseri ekibi, kritik deplasmandan da kazanarak dönmeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Giresunspor-Kayserispor muhtemel 11

Giresunspor-Kayserispor muhtemel 11'ler

Giresunspor:
  1. Onurcan,
  2. Hayrullah,
  3. Görkem,
  4. Perez,
  5. Alper,
  6. Campuzano,
  7. Mejia,
  8. Serginho,
  9. Savicevic,
  10. Sainz,
  11. Bajic
Kayserispor:
  1. Bilal,
  2. Ramazan,
  3. Hosseini,
  4. Arif,
  5. Mert,
  6. Campanharo,
  7. Karimi,
  8. Mane,
  9. Emrah,
  10. Cardoso,
  11. Gökhan

Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı​
Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Ertelen 1.4. ve 23. hafta maçları da bugün ve yarın oynanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Sivasspor'un rakibi İtalya'dan Fiorentina, Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika'dan Gent oldu. İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Fulham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maç programı da futbolseverlerin takibinde. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

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#Kayserispor
#süper lig
#muhtemel 11
1 saat önce
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Giresunspor-Kayserispor maçı saati: 19.00
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