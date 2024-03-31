Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Gölova seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.
Gölova Seçim Sonuçları 2024
Gölova Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.
Gölova 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları
MHP - Halil Önge %64,9
AK PARTİ - Osman Demirbağ %32,5
BĞMSZ - Mustafa Şengül %1,03
BTP - Sedanur Kılıç %0,90
SAADET - Hüseyin Yaman %0,64
Gölova 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları
Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Karakaş - (Sivas / Gölova)
Saadet Partisi İsmail Coşar - (Sivas / Gölova)
Hür Dava Partisi Muhammed Enes Çiftçi - (Sivas / Gölova)
Milliyetçi Hareket Partisi Osman Demirbağ - (Sivas / Gölova)
Adalet ve Kalkınma Partisi Tevfik Ayan - (Sivas / Gölova)
Gölova Hakkında
Sivas'ın Gölova ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusunun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylerde yaşamaktadır. Coğrafi olarak, Gölova dağlık bir yapıya sahiptir ve ilçenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır. İlçe, tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. Tarihi kalıntılar arasında antik yerleşim alanları ve kervansaraylar bulunmaktadır. Gölova, günümüzde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir.