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Gölova Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Gölova Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Gölova Oy Oranları Sonuçları

Sivas Gölova Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Sivas'da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Gölova yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Gölova seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Gölova seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:53 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:53 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Gölova seçim sonuçları
Gölova seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Sivas Gölova seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Gölova Seçim Sonuçları 2024

Gölova Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Gölova 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Halil Önge %64,9

AK PARTİ - Osman Demirbağ %32,5

BĞMSZ - Mustafa Şengül %1,03

BTP - Sedanur Kılıç %0,90

SAADET - Hüseyin Yaman %0,64

Gölova 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Karakaş - (Sivas / Gölova)

Saadet Partisi İsmail Coşar - (Sivas / Gölova)

Hür Dava Partisi Muhammed Enes Çiftçi - (Sivas / Gölova)

Milliyetçi Hareket Partisi Osman Demirbağ - (Sivas / Gölova)

Adalet ve Kalkınma Partisi Tevfik Ayan - (Sivas / Gölova)

Gölova Hakkında

Sivas'ın Gölova ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusunun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylerde yaşamaktadır. Coğrafi olarak, Gölova dağlık bir yapıya sahiptir ve ilçenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır. İlçe, tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. Tarihi kalıntılar arasında antik yerleşim alanları ve kervansaraylar bulunmaktadır. Gölova, günümüzde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir.


Sivas Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Sivas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Sivas seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Sivas seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Sivas Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Sivas AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif İç Anadolu Bölgesi Sivas seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.


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