1997’den günümüze kadar dünyanın en popüler ve en başarılı video oyun serisi olmayı başarmış GTA’nın yeni sürümü oyun severlerle buluşuyor. Rockstar Games gelecek ay 25. yılını kutlayacak ve GTA 6’nın ilk fragmanını yayınlayacak. GTA 6’nın ön siparişlerinin ne zaman alınacağı merak edilirken oyunun hangi evrende geçeceği ve yeni özellikleri neler olacağı da araştırılan konular arasında. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak, ön siparişler ne zaman? GTA 6 kaç GB olacak, yeni özellikler neler? İşte tüm detaylar.

GTA 6 İLK FRAGMAN NE ZAMAN?

Beklenen fragmanla ilgili duyuru yapan Rockstar Games, "Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN?

23 Kasım'da, bir GTA hayranının Argos ile yaptığı bir görüşmenin ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüşmede, PS5 ve Xbox X Series X|S için GTA Vi ön siparişlerinin 12 Aralık'ta başlayacağı iddia edildi. Ancak, bu haber, gerçek olamayacak kadar iyi gibi görünebilir. Rockstar Universe tarafından yayınlanan bir sohbette, kullanıcı ve Argos desteği arasında geçen diyalog, GTA VI için bir ön sipariş tarihi belirtiyor gibi görünüyor.

Gönderide, "Perakendeciler tarafından onaylandığı üzere, Xbox XIS Serisi ve PlayStation 5 için Grand Theft Auto VI oyununun 12 Aralık 2023'te ön siparişe çıkacağı bilgisi verildi" ifadesi yer alıyor.

GTA 6’DA NE ÖZELLİKLER OLACAK?

GTA 6’nın beklenen özellikleri şu şekilde;

İLK KEZ BAŞROLDE KADIN KARAKTER OLACAK

Ana karakterlerin adı Lucia ve Jason olacak.

İkilinin hikayesi, 1930'lu yıllarda Amerika'da bankaları ve dükkanları soyan Bonnie ve Ciyde çiftinden esinleniyor.

Öte yandan seride ilk defa başrolde bir kadın karakter yer alırken, Lucia ve Jason arasında geçiş yapılabilecek

DAHA GERÇEKÇİ TRAFİK KAZALARI

GTA 6 ile birlikte oyunun içinde akan trafikte çok daha gerçekçi trafik kazaları yaşanacağı belirtildi. Öte yandan araba sürüş dinamiklerini iyileştiren şirketin sürüş deneyimini GTA 5' benzetecek.

RESMİ ROL YAPMA SUNUCULARI

GTA 5'in en büyük rol yapma sunucusu olan CFX ile anlaşma sağlandığı kaydedildi. Bu sayede artık GTA 6 üzerinden resmi olarak rol yapma sunucuları da yer alacak.

GTA 6 KAÇ GB OLACAK?

"GTA 6" (Grand Theft Auto VI) oyununun ne kadar depolama alanı gerektireceğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak yüksek grafik kalitesi ve harita göz önüne alındığında 50 GB ile 80 GB arasında değişmesi bekleniyor.







