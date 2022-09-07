1 Ekim'den itibaren başlıyor: Berberler ve kuaförler Pazar günü artık kapalı olacak

Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 ekimden itibaren pazar günleri kapalı olacak.

Ticaret Bakanlığı, “berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması” meselesi Erzurum'da çözüme kavuştu.

1 Ekim’den itibaren başlıyor

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Erzurum berber ve kuaförler odası başkanı Emre Torungil, "Erzurum’da bulunan bayan kuaförlerini ve güzellik salonu işletmecilerini bir araya toplayarak kapalı zarf usulü bir oylama yaptık oylamada büyük çoğunluk pazar gününden yana oyunu kullandı artık 1 Ekim’den itibaren hem erkek kuaförleri hemde bayan kuaförleri ve güzellik salonları kapalı olacak" dedi.

Torungil açıklanmasının sonunda pazar günleri için 1 gün öncesinden odamızdan izin almak şartıyla erkek kuaförlerine 2 saat bayan kuaförlerine ise 4 saat düğün davetiyelerini ibraz etmeleri karşılığında izin vereceklerini söyledi.

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Erzurum berberler ve kuaförler odası başkanı Emre Torungil, bir insanın önceliği bana göre ailesi olmalı bunun içinde onlara ayıracak vakti olmalı kuaförler genellikle hafta içi izin yapıyordu ama yeterli olmuyordu üyelerimizin oylamada aldığı kararla bu konu sağlam bir zemine oturtuldu alınan kararın haksız rekabetinde önüne geçeceğini belirtti.

FOTOĞRAF 9 İspir'de bin 500 rakımda arıcılık yapan İsmail Çetin, sezonun çok verimli geçtiğini belirterek, sağım sürecinde beyaz bal görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.<br> Çetin, “Sezonumuz çok iyi geçti. Bu sene üretimlerde farklı bir durum ortaya çıktı. Beyaz bal üretimi oldu. Hangi kovandan oldu bunu fark edemedik. Kristalize olmuş bal değil. Tamamen doğal orijinal beyaz bal. Dededen babadan balcıyız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Muhtemel çiçekten kaynaklandığını düşünüyoruz. Analiz yaptırmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.<br> Mahallede devletin verdiği desteklerle üretime katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getiren İsmail Çetin, arı evinin yanı sıra İspir fasulyesi de ektiklerini dile getirdi. Erzurum'da beyaz bal şaşkınlığı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Koç Mahallesi'nde arıcılık yapan İsmail Çetin, sağım döneminde karşılaştığı beyaz bal karşısında büyük bir şok yaşadı.

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